В Орегоне нашли тело известного голливудского актера

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В Орегоне обнаружены останки 70-летнего голливудского актера Чарльза Левина, который пропал на прошлой неделе, а также его мопса.

Актер занимался переездом, когда пропал без вести на прошлой неделе, сообщает CNN.

В субботу один из местных жителей нашел машину Левина на глухой, почти непроходимой дороге. Полиция сообщила, что автомобиль из-за неспособности проехать был припарковон у дороги. Погибший мопс Левина был найден в транспортном средстве, а его тело находилось возле машины.

В настоящее время идет медицинская экспертиза, которая идентифицирует останки.
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Тэги: останки Голливуд актер США Персона: Чарльз Левин

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