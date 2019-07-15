В Орегоне нашли тело известного голливудского актера

В Орегоне обнаружены останки 70-летнего голливудского актера Чарльза Левина, который пропал на прошлой неделе, а также его мопса.

Актер занимался переездом, когда пропал без вести на прошлой неделе, сообщает CNN .

В субботу один из местных жителей нашел машину Левина на глухой, почти непроходимой дороге. Полиция сообщила, что автомобиль из-за неспособности проехать был припарковон у дороги. Погибший мопс Левина был найден в транспортном средстве, а его тело находилось возле машины.

В настоящее время идет медицинская экспертиза, которая идентифицирует останки.