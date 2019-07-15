Двое сепаратистов самопровозглашенной ДНР сдались Украине

Граждане Украины 1975 и 1979 рождения поддержали в 2014 году пророссийские силы. После освобождения Краматорска они не уехали из дома, а тщательно скрывали свою бывшую связь с ДНР.

По сообщению Нацполиции Донецкой области, мужчины сдались добровольно 15 июля.

«В Краматорский отдел полиции обратились двое местных жителей, 1975 и 1979 годов рождения. Мужчины сообщили, что в мае 2014 года, поддавшись пропаганде, находились в рядах "служащих" так называемой "ДНР". Оба незаконно осуществляли контрольно-пропускной режим в районе "Станкостроя" в городе Краматорск. В их обязанности входили осмотр автотранспорта и проверка документов у водителей и пассажиров. В качестве оплаты — деньги и продукты», — говорится в сообщении.

После того, как будет доказано, что мужчины не совершили тяжких преступлений, их освободят от уголовной ответственности.