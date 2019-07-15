Российско-белорусский молодежный форум открылся в Санкт-Петербурге

Мероприятие организовано в преддверии Форума регионов Беларуси и России, который посетят Александр Лукашенко и Владимир Путин.

Олег Дикун. Фото: minsk-brsm.by

«Форум, который сейчас проходит, больше нацелен на культурные и социогуманитарные проекты. Мы думаем, что этот год для нас станет знаковым в области патриотических проектов. Если приоткрыть секрет, то, возможно, мы подпишем соглашение о реализации проекта "Поезд Брест — Владивосток" к 75-летию Великой Победы», — сказал Олег Дикун, второй секретарь ЦК БРСМ, передает ОНТ .

Во время форума пройдет и заседание совета Молодежной палаты при Парламентском Собрании Союза Беларуси и России. Темы: проблемы в двустороннем признании дипломов, трудоустройстве для специалистов.

Недавно молодежная палата начала продвигать себя и в соцсетях. Объясняют студентам и школьникам, чем именно эту аудиторию могут заинтересовать проекты Союзного государства. Делегаты форума и сами пойдут «в народ»: белорусские преподаватели и студенты побывают в трех питерских вузах: Санкт-Петербургский экономический, медицинский и горный университеты.

Решения, которые войдут в итоговый документ, представят и для участников основного форума.