Минчанина девять раз судили за кражи. Будут судить и в десятый — за краденые велосипеды

В Минске за серию краж велосипедов задержан 34-летний мужчина, который ранее был уже девять раз судим за аналогичные преступления.

Как установили сотрудники Первомайского РУВД, мужчина украл пять велосипедов, причем четыре из них из подъездов жилой многоэтажки по проспекту Независимости, в которой проживает сам. Общий ущерб составил более 1500 рублей.

Краденые велосипеды минчанин продал на одном из рынков Первомайского района по 40 рублей за штуку, а деньги потратил на алкоголь и продукты питания.