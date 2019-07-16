Путин уже дважды приглашал Лукашенко посетить остров Русский

Президент России Владимир Путин уже дважды в этом году приглашал своего белорусского коллегу посетить Владивосток и остров Русский. Об этом рассказал сам Александр Лукашенко, принимая 16 июля губернатора Приморского края РФ Олега Кожемяко.

Александр Лукашенко и Олег Кожемяко. Фото пресс-службы президента Беларуси

«Он меня уже дважды в этом году приглашал побывать на Востоке России и обязательно во Владивостоке, на острове Русский. Он почему-то очень гордится этим островом, и я знаю почему. Многое там было сделано в последнее время. Действительно, Владивосток получил новое дыхание, есть перспектива развития», — отметил Лукашенко.

Остров Русский расположен в Японском море в нескольких километрах от Владивостока. С городом его соединяет один из крупнейших в мире вантовых мостов. В прошлом году остров Русский был наделен статусом территории с особыми финансовыми условиями (фактически, офшор).

Остров Русский. Фото raskalov-vit.livejournal.com

Отметим, что уже 17 июля Александр Лукашенко посетит на территории России еще один остров — Валаам, расположенный в северной части Ладожского озера. На Валаам президент Беларуси едет по приглашению Владимира Путина.