Петербургский квартал в Минске начнут строить в сентябре

Заместитель главы администрации Московского района Владимир Танкевич уточнил, что начало строительных работ по возведению нового жилого района на улице Семашко запланировано на четвертый квартал года.

Источник: УКС «Запад»

«В августе завершим подготовку проектно-сметной документации по объекту, после она уйдет на экспертизу. Осенью приступим к подготовительному этапу — будет осуществляться вынос инженерных сетей. Все основные работы по строительству начнутся в 2020-м», — цитирует Танкевича агентство «Минск-Новости» .

В рамках указанного проекта УКС «Запад» построит построит 63 тысячи квадратных метров жилья. Комплекс будет включать три паркинга и детский сад.

По аналогии, в Петербурге построят Белорусский квартал.