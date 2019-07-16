Петербургский квартал в Минске начнут строить в сентябре

/ Общество
Просмотров: 21

Заместитель главы администрации Московского района Владимир Танкевич уточнил, что начало строительных работ по возведению нового жилого района на улице Семашко запланировано на четвертый квартал года.

Источник: УКС «Запад»

«В августе завершим подготовку проектно-сметной документации по объекту, после она уйдет на экспертизу. Осенью приступим к подготовительному этапу — будет осуществляться вынос инженерных сетей. Все основные работы по строительству начнутся в 2020-м», — цитирует Танкевича агентство «Минск-Новости».

В рамках указанного проекта УКС «Запад» построит построит 63 тысячи квадратных метров жилья. Комплекс будет включать три паркинга и детский сад.

По аналогии, в Петербурге построят Белорусский квартал.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: белорусский квартал санкт-петербургский квартал УКС Запад Беларусь-Россия Персона: Владимир Танкевич Город: Минск

Другие материалы на эту тему:

Владимир Подгол. МЕЖДУ СТРОК. Белый лебедь и медведь снова в зоопарке Лукашенко

Владимир Подгол. МЕЖДУ СТРОК. Белый лебедь и медведь снова в зоопарке Лукашенко

На параде в Минске нарисовался российский ударный кулак

На параде в Минске нарисовался российский ударный кулак

Путин собирается разобраться с Лукашенко 18 июля

Путин собирается разобраться с Лукашенко 18 июля

В Россию или в НАТО? Лукашенко обрисовал ложную альтернативу

В Россию или в НАТО? Лукашенко обрисовал ложную альтернативу