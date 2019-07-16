Петербургский квартал в Минске начнут строить в сентябре
Заместитель главы администрации Московского района Владимир Танкевич уточнил, что начало строительных работ по возведению нового жилого района на улице Семашко запланировано на четвертый квартал года.
«В августе завершим подготовку проектно-сметной документации по объекту, после она уйдет на экспертизу. Осенью приступим к подготовительному этапу — будет осуществляться вынос инженерных сетей. Все основные работы по строительству начнутся в 2020-м», — цитирует Танкевича агентство
В рамках указанного проекта УКС «Запад» построит построит 63 тысячи квадратных метров жилья. Комплекс будет включать три паркинга и детский сад.
По аналогии, в Петербурге построят Белорусский квартал.