В ФК «Динамо-Минск» вернется бывший капитан Нино Галович

27-летний хорватский защитник будет играть за динамовцев до конца текущего года на правах аренды.

Пресс-служба столичногок луба сообщила, что последнее время Галович выступал за японский клуб «Саган Тосу». В 2017 и 2018 годах хорват был одним из ведущих игроков минского «Динамо». Защитник провел 69 матчей и забил 10 мячей. Во втором сезоне он получил капитанскую повязку.

В 15 туре минчане победили на выезде шедшее без поражений брестское «Динамо» и с 28 очками занимают четвертое место.