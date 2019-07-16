«Сбербанк» создаст инновационный фонтан в минском парке Янки Купалы

Российский банк намерен к 3 июля 2020 года построить в Минске инновационный фонтан, сообщил председатель правления банка Герман Греф.

Комментируя встречу с Александром Лукашенко, состоявшуюся сегодня, глава «Сбербанка» отметил, что в ходе разговора поблагодарил его за организацию «Сбербанкиады» — спортивных соревнований, организованных банком в Минске.

«В последние месяцы по этому вопросу шла совместная работа с Администрацией президента Беларуси и при большой поддержке с ее стороны», — отметил Греф.

Также, добавил он, в ходе встречи с Лукашенко обсуждалась тема инвестиционной активности «Сбербанка» в стране.

«Мы один из крупнейших инвесторов в Беларуси, более трех миллиардов долларов проинвестировали и довольны тем, как все у нас здесь складывается», — сообщил Греф.

Он также отметил, что в ходе встречи обсуждалась тема трансферта в Беларусь технологий, которыми обладает «Сбербанк».

«Мы договорились с главой государства сделать всеобъемлющую презентацию: что мы делаем в области в области образования, здравоохранения. Может быть, мы встретимся в Москве и сделаем показ [для белорусской стороны] наших последних достижений», — сказал Греф.

По его словам, на встрече с Лукашенко достигнута договоренность о строительстве в белорусской столице современного фонтана. В парке Янки Купалы появилась соответствующая табличка.