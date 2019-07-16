Ликвидатор покончил с собой после просмотра сериала «Чернобыль»

Казах Нагашибай Жусупов был в числе первых военнослужащих запаса, мобилизованных после взрыва на станции, но он жил в нищете и 10 лет ждал квартиру от государства.

В казахском городе Актобе покончил с собой 61-летний ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС Нагашибай Жусупов. Мужчина погиб в результате прыжка с пятого этажа, передает Daily Mail .

Как рассказала дочь Жусупова, это произошло спустя пару дней после того, как он посмотрел сериал «Чернобыль» от НВО. По ее словам, увиденное им пробудило болезненные воспоминания о трагедии, которые наложились на тяжелые жизненные обстоятельства, в которых оказался герой-ликвидатор.

Его дочь рассказала, что Жусупов 10 лет ждал в очереди за квартирой, однако в итоге его оттуда исключили, и он остался в комнате в общежитии, где много лет прожил с женой и пятью детьми.

Друзья Жусупова также подтверждают, что он считал себя обманутым государством и чувствовал пренебрежение к себе.