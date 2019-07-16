Ликвидатор покончил с собой после просмотра сериала «Чернобыль»

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Казах Нагашибай Жусупов был в числе первых военнослужащих запаса, мобилизованных после взрыва на станции, но он жил в нищете и 10 лет ждал квартиру от государства.

В казахском городе Актобе покончил с собой 61-летний ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС Нагашибай Жусупов. Мужчина погиб в результате прыжка с пятого этажа, передает Daily Mail.

Как рассказала дочь Жусупова, это произошло спустя пару дней после того, как он посмотрел сериал «Чернобыль» от НВО. По ее словам, увиденное им пробудило болезненные воспоминания о трагедии, которые наложились на тяжелые жизненные обстоятельства, в которых оказался герой-ликвидатор.


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Его дочь рассказала, что Жусупов 10 лет ждал в очереди за квартирой, однако в итоге его оттуда исключили, и он остался в комнате в общежитии, где много лет прожил с женой и пятью детьми.

Друзья Жусупова также подтверждают, что он считал себя обманутым государством и чувствовал пренебрежение к себе.
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Тэги: ликвидатор сериал Чернобыль Персона: Нагашибай Жусупов Город: Актобе

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