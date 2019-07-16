Журналисты Bellingcat обвинили правительство Украины в финансировании неонацистов

Кабинет министров Украины финансирует ультраправые экстремистские группы в рамках программы «национально-патриотического воспитания» молодежи страны. Об этом говорится в новом исследовании Bellingcat.

По информации журналистов, государственные гранты позволяют крайне правым организациям расти в Украине и набирать новых членов. Ответственным за это Bellingcat назывет Николая Ляховича, руководителя департамента национального патриотического воспитания Министерства молодежи и спорта.

В 2019 году правительство Украины, как сообщают журналисты, выделило восемь миллионов гривен (более 300 тыс. долларов) на «национально-патриотические образовательные проекты» для молодежи.

«Из них 845 тыс. гривен (более 30 тыс. долларов) идут на программы, которыми руководит ряд филиалов украинских крайне правых групп, включая "Национальный корпус". Он замешан в многочисленных инцидентах против меньшинств, активистов и полиции. Эта цифра также включает государственное финансирование … для известной ультраправой организации "C14" (члены организации фигурируют в деле об убийстве украинского репортера Олеса Бузыны)», — говорится в материале.

Bellingcat отмечает, что и «Национальный Корпус», и «C14» были описаны в докладе Государственного департамента США по правам человека за март 2019 года как «националистические группы ненависти» и как «экстремистские» в отчете Freedom House 2018 года о крайне правых экстремистских настроениях в Украине.

«Решение украинского правительства финансировать эти проекты… предоставляет экстремистским группам дополнительный источник легитимности и, кроме того, добавляет дополнительный импульс их общественным усилиям по привлечению молодежи в свои ряды», — указано в сообщении.

Документы, проанализированные Bellingcat, предполагают, что Кабмин выделил более 30 тыс. долларов на проекты организаций, связанных с «Национальным Корпусом», и «C14». Среди тех организаций, которые получают государственное финансирование для работы с молодежью, три напрямую связаны с «C14»: «Союз ветеранов войны с Россией», «Национальный центр защиты прав» и Education Assembly.