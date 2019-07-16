Лукашенко поручил профинансировать развитие городов-спутников за счет бюджета Минска

Это предусмотрено указом № 267, который 16 июля подписал президент.

Документ принят в целях дальнейшего развития Дзержинска, Заславля, Логойска, Фаниполя, Смолевичей и Руденска. Эти населенные пункты расположены на территории Минской области, поэтому ответственность за разработку их генеральных планов закреплена за Миноблисполкомом, сообщила пресс-служба президента.

Указом также определен механизм направления бюджетных средств Минска на строительство жилья, объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в городах-спутниках.

Объемы строительства жилья в столице будут ежегодно сокращаться, а основной акцент будет делаться на развитии городов-спутников, заявил Александр Лукашенко 11 марта, принимая с докладом председателя Мингорисполкома Анатолия Сивака.

«Вы помните, в старые добрые времена мы приняли концепцию будущей застройки и приведения в порядок строительства в Минске. И договорились о том, что потихоньку, насколько получится, будем сворачивать строительство в Минске и выносить его в города-спутники, чтобы не повторить печальную судьбу родственных нам городов. Возьмите Киев, Питер, я уже не говорю о Москве, когда трудовые ресурсы стягиваются в одно место. Минск — не резиновый. Знаю, как минчане это восприняли. Они поддерживают такую тенденцию», — сказал Лукашенко во время встречи с Сиваком.

По его словам, города-спутники определены и расположены недалеко. «Главное, чтобы была транспортная связь и рабочие места», — подчеркнул официальный лидер.

Городами-спутниками Минска определены: промышленные города Дзержинск, Жодино и Фаниполь; агропромышленные — Смолевичи, Столбцы, Узда, Руденск; туристско-рекреационные — Заславль и Логойск.