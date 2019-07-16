Президент Латвии сам ходит в магазин за продуктами

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Эгил Левитс посетил юрмальскую резиденцию, в которой планирует обитать в ходе своей работы главой государства.

Как признался Левитс передаче Krustpunktā Латвийского радио, он счел это здание пустой и неютной постройкой, передает delfi.lv.


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«Пока что я там был лишь один раз, оставил там некоторые вещи — письменные принадлежности, скоросшиватель, бумагу. Чтобы, находясь там, мог что-то записать», — сказал Левитс.

Президент также рассказал, что вышел на прогулку по пляжу возле резиденции и вел там разговоры с людьми, которые его узнали. Он обходится без личного повара и сам ходит в магазин за продуктами.
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Тэги: Латвия резиденция президента Персона: Эгил Левитс Город: Юрмала

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