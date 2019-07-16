Глава МВД Италии заявил, что его хотели убить украинцы

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Вице-премьер Италии и глава МВД Маттео Сальвини сказал, что его хотели убить украинские неонацисты.

«Это была одна из многих угроз смерти, которые поступали мне каждый день. Спецслужбы говорили об украинской группе, которая пыталась меня убить. Я рад, что это помогло раскрыть сумасшедший арсенал оружия», — заявил Сальвини, говоря о спецоперации итальянских полицейских против членов правой группы, передает Аnsa.

«Я думаю, что я никогда не делал ничего плохого украинцам...Я не знаю ни одного неонациста. И я счастлив, когда они ловят неонацистов, прокомунистов или кого-нибудь еще», — добавил он.
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Тэги: Украина-Италия неонацисты украинские националисты Персона: Маттео Сальвини Город: Рим

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