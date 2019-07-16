Лукашенко привел законодательство в соответствие с новой редакцией Налогового кодекса

/ Экономика
Просмотров: 107

Президент подписал соответствующий декрет № 4, которым вносятся изменения в ряд действующих декретов.

Документ принят в целях приведения законодательства в соответствие с новой редакцией Налогового кодекса, вступившего в силу 1 января 2019 года, сообщила пресс-служба президента.

Как отмечается в релизе, необходимость изменений обусловлена положениями Налогового кодекса, предусматривающими:

  • выведение из-под обложения налогом на недвижимость объектов сверхнормативного незавершенного строительства, исключение обложения таких объектов земельным налогом по повышенной ставке;
  • отмену права местных советов депутатов увеличивать до 10 раз ставки налога на недвижимость по неиспользуемым и неэффективно используемым объектам, а также земельного налога на земельные участки, занятые такими объектами;
  • снятие запрета на применение упрощенной системы налогообложения субъектами хозяйствования, осуществляющими розничную торговлю через интернет-магазины, а также оказывающими услуги, связанные с размещением на интернет-сайте информации об интернет-магазинах.

Кроме того, вносимые изменения направлены на «совершенствование действующего механизма установления сроков уплаты НДС при ввозе в Беларусь технологического оборудования».
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: НДС Налоговый кодекс декрет президента № 4 декрет президента

Другие материалы на эту тему:

Новый Налоговый кодекс вызывает у бизнеса новую головную боль

Новый Налоговый кодекс вызывает у бизнеса новую головную боль

Для ИП могут ввести особый порядок уплаты единого налога и НДС

Для ИП могут ввести особый порядок уплаты единого налога и НДС

Пойдет ли Беларусь на налоговую реформу

Пойдет ли Беларусь на налоговую реформу

Минфин раскрыл детали грядущей налоговой реформы

Минфин раскрыл детали грядущей налоговой реформы