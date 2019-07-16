Брестское «Динамо» подписало лучшего ассистента высшей лиги

Руководство брестского клуба подписало троих игроков минского «Энергетика».

По информации пресс-службы «студентов», новые контракты подписали Владислав Васильев, Всеволод Садовский и Алексей Носко.

Полузащитник Владислав Васильев провел в нынешнем чемпионате все 15 игр, в которых забил 2 мяча и сделал 7 голевых пасов. Футболист делит с Игорем Стасевичем из БАТЭ первую строчку в таблице лучших ассистентов высшей лиги.

Садовский и Носко по условиям договора останутся в «Энергетике» до конца сезона на правах аренды.

Брестское «Динамо» занимает второе место после 15-ти туров, уступая одно очко БАТЭ.