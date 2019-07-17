Участки для голосования на выборах в парламент Украины будут открыты в Минске и Бресте

В посольстве Украины в Минске и консульстве этой страны в Бресте 21 июля будут открыты участки для голосования на внеочередных парламентских выборах.

Выборы проходят по пропорционально-мажоритарной системе: половина из 450 депутатов Верховной рады избирается по партийным спискам, половина — по одномандатным округам.

Выборы не проводятся в Крыму, который в 2014 году присоединила Россия, а также в районах Донецкой и Луганской областей, не подконтрольных украинским властям.

Центризбирком зарегистрировал 22 партии. Чтобы пройти в парламент, необходимо набрать как минимум 5% голосов, сообщает БелаПАН .

Согласно различным опросам общественного мнения, безоговорочным лидером является партия «Слуга народа» Дмитрия Разумкова, которая поддерживает нового президента страны Владимира Зеленского. Она может набрать около 40% голосов.

Наибольшие шансы попасть в Верховную раду имеют также «Оппозиционная платформа — За жизнь» (лидеры: Юрий Бойко — бывший вице-премьер, Вадим Рабинович — президент Всеукраинского еврейского конгресса, Виктор Медведчук — лидер общественного движения «Украинский выбор»), «Европейская солидарность» (Петр Порошенко — бывший президент), «Батькивщина» (Юлия Тимошенко — бывший премьер-министр), «Сила и честь» (Игорь Смешко — бывший глава Службы безопасности Украины) и «Голос» (Святослав Вакарчук — певец).