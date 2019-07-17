Гуренко: тема матча с «Зенитом» закрыта, но «вопрос на всю жизнь останется»

Тема прошлогоднего скандального матча минского «Динамо» в Санкт-Петербурге против «Зенита» для главного тренера белорусской команды Сергея Гуренко закрыта, но для него самого вопрос «на всю жизнь останется».

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«Для меня он (вопрос. — БелаПАН) на всю жизнь останется. Не хочу опять повторяться, хватит уже ворошить эту тему. Вы все пишете, что было 8:1, а я все равно считаю, что было 4:0. Да, мы 4:0 выиграли дома и 4:0 проиграли на выезде. Если кому-то интересно, ну пускай в кулуарах там за стаканчиком посидят и пообсуждают. Я для себя эту тему закрыл», — заявил Гуренко 17 июля в Минске на пресс-конференции накануне ответного матча 1-го квалификационного раунда Лиги Европы против латвийского клуба «Лиепая».

В августе прошлого года в третьем круге отбора ЛЕ «Динамо» победило дома «Зенит» 4:0, а на выезде проиграло 1:8 (основное время — 0:4, дополнительное — 1:4).

В адрес белорусской команды звучали обвинения в сдаче матча за крупную сумму.