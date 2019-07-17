Видеофакт. Пожар произошел в гомельском колледже электротехники

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Пожар произошел утром 17 июля в учебно-производственном корпусе Гомельского государственного профессионально-технического колледжа электротехники на улице Федюнинского.

Задымление обнаружил мастер производственного обучения. В это время в здании находились лишь пять человек — вахтер и преподаватели, учащиеся находятся на летних каникулах.

Возгорание произошло в помещении лаборатории релейной защиты и автоматики. В результате пожара повреждено имущество — в том числе оргтехника, которая готовилась для утилизации, а также компьютеры и принтеры, входная дверь; закопчены стены и потолок.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия — нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования, сообщает Гомельское областное управление МЧС.
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Тэги: пожар колледж Город: Гомель

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