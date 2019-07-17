Видеофакт. Пожар произошел в гомельском колледже электротехники

Пожар произошел утром 17 июля в учебно-производственном корпусе Гомельского государственного профессионально-технического колледжа электротехники на улице Федюнинского.

Задымление обнаружил мастер производственного обучения. В это время в здании находились лишь пять человек — вахтер и преподаватели, учащиеся находятся на летних каникулах.

Возгорание произошло в помещении лаборатории релейной защиты и автоматики. В результате пожара повреждено имущество — в том числе оргтехника, которая готовилась для утилизации, а также компьютеры и принтеры, входная дверь; закопчены стены и потолок.