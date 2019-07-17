Житель Серебрянки выпил и решил пострелять из пневматики… по людям
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Серьезные неприятности заработал себе житель столичного микрорайона Серебрянка.
Работающий сварщиком 34-летний минчанин выпил, после чего решил развлечь себя стрельбой из пневматической винтовки. В качестве мишеней оказались горожане, проходившие возле его дома на проспекте Рокоссовского.
Одна из пуль попала в руку мужчины, который заметил проживающего на первом этаже стрелка и сразу же обратился в милицию.
В квартире у злоумышленника правоохранители изъяли упаковку с патронами,
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Хулиганство».