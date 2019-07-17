Рок-фестиваль «Эдем» в помощь Дому ребенка пройдет в Могилеве

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Масштабный благотворительный рок-фестиваль «Эдем» состоится в Могилеве уже 20 июля. Мероприятие пройдет на территории аэродрома Могилевского аэроклуба ДОСААФ в Новом Пашково с 09:00 до 23:00.

Музыкальная часть стартует после 12:00. На сцену выйдут «Без Билета», Akute, «Маша и Медведи», «Маркшейдер Кунст», «Крылья», «Кроу», «Конец фильма», а в качестве специального гостя заявлена группа «Леприконсы».

Ведущим фестиваля станет известный актер и комик Вадим Галыгин.

Все средства от проведения музыкального мероприятия будут перечислены Могилевскому специализированному Дому ребенка. Деньги пойдут на улучшение медицинской и материально-технической базы учреждения.

Билеты от 18 до 56 рублей.
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Тэги: рок-фестиваль Персона: Вадим Галыгин Город: Могилев

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