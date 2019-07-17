Фотофакт. Лукашенко и Путин приехали на Валаам в кроссовках

17 июля президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин посетили остров Валаам на Ладонежском озере и ознакомились с расположенными там православными храмами и мужским монастырем.

Встреча глав государств и визит на Валаам носили неофициальный характер, что нашло отражение и в дресс-коде.

Лукашенко приехал в легких брюках спортивного типа, кофте на замке и кроссовках без шнуровки. Вся одежда выдержана в синих тонах.

Схожую цветовую гамму выбрал и Путин. Голубая рубашка, в тон ему пиджак классического кроя, более темные синие джинсы под черный ремень и кроссовки в фиолетовых тонах на шнуровке.

Фото пресс-службы президента России