Фотофакт. Лукашенко и Путин приехали на Валаам в кроссовках

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17 июля президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин посетили остров Валаам на Ладонежском озере и ознакомились с расположенными там православными храмами и мужским монастырем.

Встреча глав государств и визит на Валаам носили неофициальный характер, что нашло отражение и в дресс-коде.

Лукашенко приехал в легких брюках спортивного типа, кофте на замке и кроссовках без шнуровки. Вся одежда выдержана в синих тонах.

Схожую цветовую гамму выбрал и Путин. Голубая рубашка, в тон ему пиджак классического кроя, более темные синие джинсы под черный ремень и кроссовки в фиолетовых тонах на шнуровке.

 

 

Фото пресс-службы президента России
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Тэги: Лукашенко-Путин Валаам Персона: Александр Лукашенко Владимир Путин

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