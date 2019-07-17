В Минске договорились о бессрочном перемирии на Донбассе

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе в ходе сегодняшнего заседания в Минске договорилась о бессрочном перемирии.

Оно должно начаться в 00:00 21 июля, сообщил по итогам переговоров спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ Мартин Сайдик.

По словам Сайдика, в заявлении контактной группы подчеркивается «общая и твердая приверженность полному выполнению минских соглашений».

Стороны отказываются от наступательных действий и разведывательно-диверсионных операций, применения любого вида огня, включая снайперский, от размещения тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях, на объектах гражданской инфраструктуры, включая школы, детские сады, больницы.

Участники конфликта обязуются обеспечить надежный и безопасный доступ специальной мониторинговой миссии ОБСЕ к объектам по всей территории Украины.

Объявление бессрочного перемирия, по словам Сайдика, стало возможно благодаря состоявшейся 12 июля в Париже встрече советников глав государств «нормандской четверки».

«Эта встреча имеет практическое значение для нашего сегодняшнего заседания, и я уверен, что ее результаты окажут положительное влияние на нашу будущую работу в целом», — сказал спецпредставитель председателя ОБСЕ.

При этом Сайдик обратил внимание на участившиеся в последнее время нарушения режима прекращения огня и увеличение жертв среди гражданского населения. Достигнутая сегодня договоренность — «действительно очень важный шаг». «Мы уже долго не могли согласовать такое перемирие», — отметил дипломат.

Следующее заседание контактной группы запланировано 31 июля.