Завод «Амкодора» в Петрозаводске выпустил первую продукцию

На заводе «Амкодор-Онего» в российском Петрозаводске (Карелия) собран первый опытный образец форвардера «Амкодор 2661-01», сообщила пресс-служба холдинга «Амкодор».

Фото amkodor.by

Машина грузоподъемностью 14 тонн способна за один рейс перевозить до 16 кубометров лесоматериала на скорости до 28 км/час.

ООО «Амкодор-Онего» зарегистрировано 31 августа 2018 года. 12 декабря 2018 года между правительством Карелии и «Амкодор-Онего» подписано соглашение о сотрудничестве в создании завода полного цикла по производству лесозаготовительной техники в Петрозаводске. 27 марта прошлого года «Амкодор-Онего» приобрело производственные площади ООО «Онежский тракторный завод».

6 июня 2019 года в рамках Петербургского международного экономического форума подписан специальный инвестиционный контракт между Министерством промышленности и торговли России, правительством Карелии и ООО «Амкодор-Онего». Контракт рассчитан на десять лет и предусматривает предоставление новому производству ряда налоговых льгот и преференций.

В реконструкцию и оснащение ООО «Амкодор-Онего» планируется вложить инвестиций на 14 млрд российских рублей. Проектом предусматривается выпуск не менее 1 тысячи машин в год, постановка в производство не менее 10 моделей современной лесозаготовительной техники, создание инженерно-технологического и сервисного центра.

Ожидается, что в течение нескольких лет завод перейдет от крупноузловой сборки к полному циклу производства — начиная от раскроя металла до покраски машин.