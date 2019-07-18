«Без билета», Morandi и Брегович выступят на бесплатном концерте у Дворца спорта

Вечером 11 августа в Минске на площади у Дворца спорта компания velcom | A1 при поддержке Мингорисполкома организует большой концерт под открытым небом. На одной сцене выступят группы «Без билета», Morandi и Горан Брегович со своим оркестром.

Для группы «Без билета» нынешний год станет последним в ее двадцатилетней истории. В конце декабря музыканты намерены дать свой последний концерт и распустить коллектив.

Румынский дэнс-дуэт Morandi взорвал европейские чарты своими хитами Beijo, Love Me и Angels.

С творчеством Горана Бреговича знаком каждый, кто хотя бы раз смотрел фильмы Эмира Кустурицы, — сотрудничество с режиссером положило начало всемирной известности Бреговича.

Каждый участник концерта представит полноценный сет протяженностью от 45 минут до 1,5 часов. А ближе к одиннадцати вечера программа завершится масштабным лазерным шоу.

Вход на концерт будет бесплатным. Все происходящее на сцене будет демонстрироваться на больших экранах города: на площади Свободы напротив ратуши, а также на экране ТЦ Galleria Minsk.

Прямую трансляцию, а затем и запись концерта можно будет также увидеть бесплатно в видеосервисе VOKA.