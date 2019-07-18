Лукашенко и Путин посетили монастырь на острове Коневец

17 июля Владимир Путин и Александр Лукашенко по завершении поездки на Валаам по пути в Санкт-Петербург сделали остановку на острове Коневец, расположенном в западной части Ладожского озера, и посетили Коневский Рождество-Богородичный монастырь.

Монастырь основан в 1393 году преподобным Арсением Коневским. Во время Великой Отечественной войны его здания получили значительные повреждения.

В 1990 году монастырь вернули Русской православной церкви, в 2016 году по поручению президента России началось его восстановление.

Сейчас монастырь является действующим, создана инфраструктура для паломников и туристов: оборудован причал, восстановлены многие постройки, сообщает пресс-служба Кремля.