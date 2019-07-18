При подготовке программы развития белорусско-российской интеграции необходимо ускорить принятие концепции сближения национальных законодательств, заявил председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Михаил Мясникович в Санкт-Петербурге на пленарном заседании Форума регионов Беларуси и России.

Прямую трансляцию его выступления вел официальный youtube-канал Совета Федерации РФ.

«Подготовка концепции сближения законодательств необоснованно затягивается. В 2018 году белорусская сторона вносила свои предложения», — отметил Мясникович.

По его мнению, нормы союзного договора за 20 лет «прошли проверку временем и доказали свою состоятельность». «Они не потеряли актуальность и дополняются новыми положениями программы действий. Но не следует замалчивать и недостатки. Серьезный вопрос — это порядок принятия и исполнения решений, затрагивающих интересы союзного партнера. Большинство барьеров появляется именно из-за этого», — заявил председатель верхней палаты белорусского парламента.

Мясникович обратил внимание на то, что в отношении отдельных белорусских производителей продовольствия продолжают действовать ограничительные меры, несмотря на разработанные дорожные карты по снятию ограничений, введенных Россельхознадзором.

В качестве проблемного вопроса он также назвал введение в России и Евразийском союзе маркировки товаров средствами идентификации. «Если не будет решения о взаимном признании национальных систем и единого порядка информационного обеспечения, рынки ЕАЭС и Союзного государства могут быть парализованы. Тема обсуждалась не один раз, просьба к правительству Российской Федерации принять решение с учетом мнения партнеров», — добавил Мясникович.

«Россия — великая страна, и мы дорожим нашей дружбой, — подчеркнул председатель Совета Республики. — Эти святые отношения важно передать молодому поколению. У молодежи наших стран амбициозные и актуальные запросы. И нам, парламентариям, региональным властям, надо соответствовать этим высоким требованиям».