Пропавшую в Логойском районе школьницу нашли спустя сутки

Пятнадцатилетнюю Галину Веремейчик случайно обнаружил находящийся в отпуске участковый инспектор.

По информации областного УВД, девочку обнаружил вилейский милиционер Вадим Язинский, который был в отпуске и ехал в Минск. По дороге он увидел девочку, которая вела рядом с собой велосипед «Аист» и узнал по приметам разыскиваемого ребенка. Выяснилось, что девочка заблудилась, выехала на велосипеде не на ту дорогу и направилась в сторону Минска. Она наездила около 50 км. Заднее колесо у велосипеда спустило.

Приехавшие сотрудники Логойского РОВД забрали уставшего ребенка и завезли домой.