Минчанка пыталась провезти марихуану в косметичке через таможню

В пункте таможенного оформления «Варшавский мост» за минувшие несколько дней предотвратили три попытки ввоза марихуаны.

По сообщению Брестской таможни, наркотики обнаружили в вещах граждан России и Беларуси, которые ехали из Польши.

Так, 26-летняя минчанка, следовавшая в рейсовом автобусе Варшава — Минск, пыталась ввезти марихуану среди косметических средств. Пара из Гродненской области возвращалась из зарубежной поездки тем же маршрутом и пыталась провезти наркотическое средство в дорожном чемодане. 24-летний житель Москвы на микроавтобусе Volkswagen Caravelle провозил марихуану среди личных вещей в рюкзаке.

Задержанным грозит от трех до семи лет лишения свободы.