Водитель избил бейсбольной битой доставщика пиццы в Минске

По словам 21-летнего парня, когда он ехал на Daewoo по проспекту Пушкина, между ним и водителем Porsсhe Cayenne произошел конфликт. Тогда последний достал бейсбольную биту и избил его.

По информации ГУВД Мингорисполкома, милиция задержала 36-летнего водителя. Он сказал, что не поделил дорогу с пострадавшим и решил его проучить. Он нанес не менее трех ударов битой по голове через открытое окно автомобиля, когда на перекрестке загорелся запрещающий сигнал светофора.