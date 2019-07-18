Водитель избил бейсбольной битой доставщика пиццы в Минске

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По словам 21-летнего парня, когда он ехал на Daewoo по проспекту Пушкина, между ним и водителем Porsсhe Cayenne произошел конфликт. Тогда последний достал бейсбольную биту и избил его.

По информации ГУВД Мингорисполкома, милиция задержала 36-летнего водителя. Он сказал, что не поделил дорогу с пострадавшим и решил его проучить. Он нанес не менее трех ударов битой по голове через открытое окно автомобиля, когда на перекрестке загорелся запрещающий сигнал светофора.
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Тэги: доставщик пиццы пицца курьер бейсбольная бита Город: Минск

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