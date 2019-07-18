В Украине задержали агента ФСБ

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Мужчину завербовали в Крыму бывшие военнослужащие СБУ, которые изменили военной присяге и перешли на сторону России.

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили бывшего сотрудника МВД, который работал на российские спецслужбы, сообщили в пресс-службе СБУ.

Оперативники установили, что житель Полтавской области был завербован в 2014 году на материальной основе на территории аннексированного Крыма. В вербовке принимали участие сотрудники УФСБ РФ, которые являются бывшими военнослужащими СБУ М. Путинцев и К. Симагин.

В СБУ утверждают, что злоумышленник выполнял задания ФСБ через личные связи и осуществлял сбор разведывательной информации о деятельности военных частей, национально-патриотических движений на Полтавщине. Он также передавал кураторам списки мобилизационного резерва, а также добровольцев и волонтеров региона, которые принимали участие в АТО и ООС.
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Тэги: ФСБ СБУ Украина-Россия аннексия Крыма Город: Полтава

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