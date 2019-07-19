Конгресс США готовит антироссийские санкции из-за украинских моряков

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За незаконное задержание 24 украинских моряков в США намерены ввести санкции против 24 топ-чиновников российских спецслужб и их приближенных.


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«На рассмотрение Палаты представителей вынесен двухпартийный законопроект, предусматривающий введение американских санкций против 24 высоких должностных лиц российских спецслужб и приближенных к ним лиц за незаконное задержание 24 украинских моряков и трех судов украинских ВМС у Керченского пролива в ноябре прошлого года. В законопроекте говорится, что санкции будут оставаться в силе, пока Россия не освободит моряков и корабли», — говорится в сообщении посольства Украины в США.

В заявлении по поводу представления законопроекта американские законодатели отметили, что международное сообщество не должно стоять в стороне, тогда как Россия усиливает свою агрессию в Европе и мире.

Соавторами законопроекта является конгрессмены-демократы Марси Каптур и Майкл Квигли, а также республиканцы Энди Харрис и Брайан Фитцпатрик.

В конце ноября 2018 года российский спецназ захватил три украинских корабля на подходе к Керченскому проливу. 17 июля 2019-го в России продлили арест украинским морякам на три месяца.
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Тэги: конфликт в Керченском проливе Россия-США санкции против России Персона: Марси Каптур Энди Харрис

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