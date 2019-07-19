Экономические преступления в Беларуси: изменен размер ущерба

В Беларуси смягчена ответственность за незаконную предпринимательскую деятельность, в том числе установлен новый порог крупного и особо крупного размера ущерба по экономическим преступлениям.

Фото sk.gov.by

Экономические статьи Уголовного кодекса предусматривают ответственность или повышенную ответственность, если ущерб нанесен в крупном размере.

С 19 июля согласно закону № 171-З повышен порог крупного и особо крупного размера ущерба по экономическим преступлениям.

«Крупный размер» по экономическим преступлениям сейчас составляет 1000 базовых величин (25 500 рублей) и более, до этого он был 250 базовых величин (6375 рублей) и более.

«Особо крупный размер» теперь равняется 2000 базовым величинам (51 000 рублей) и более, тогда как раньше он составлял 1000 базовых величин (25 500 рублей) и более.

Кроме того, по ряду экономических преступлений установлены специальные пороги крупного и особо крупного размеров ущерба.

Подробнее об этом читайте в нашем обзоре «Из Уголовного кодекса убрали некоторые экономические преступления».