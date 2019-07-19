Лукашенко утвердил новую редакцию положения о госинспекции охраны природы

Утверждена новая редакция положения о Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при президенте Беларуси.

Как сообщает пресс-служба президента, указ № 269 принят в целях приведения положения в соответствие с требованиями указа № 376 «О мерах по совершенствованию контрольной (надзорной) деятельности», а также для урегулирования ряда вопросов функционирования Госинспекции.

В частности скорректированы основания для прекращения деятельности субъектов хозяйствования, нарушающих природоохранное законодательство. Определен порядок безвозмездного получения государственной инспекцией данных, содержащихся в информационных системах иных госорганов.

В качестве одной из социально-правовых гарантий для должностных лиц госинспекции предусмотрена выплата денежных компенсаций за пользование жилыми помещениями по договору найма или поднайма, за временное проживание в гостиницах при назначении в другую местность. Эта мера обеспечит возможность ротации наиболее квалифицированных кадров для повышения эффективности работы территориальных органов.

Кроме того, указом утвержден обновленный состав коллегии госинспекции и порядок применения физической силы, специальных средств, а также порядок применения и использования оружия сотрудниками инспекции.