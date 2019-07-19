В Минске задержан нетрезвый водитель маршрутки

Нетрезвый водитель маршрутки Минск — Гродно был выявлен днем 19 июля в Минске.

Сотрудников ГАИ привлекла маршрутка, которая на улице Бобруйской набирала пассажиров вне остановочного пункта. В ходе разбирательства у инспекторов возникло подозрение, что водитель нетрезв.

Мужчина 1969 года рождения был доставлен в наркологический диспансер, где подозрения подтвердились. Результат медицинского освидетельствования — 1,73 промилле.