В Минске задержан нетрезвый водитель маршрутки
Нетрезвый водитель маршрутки Минск — Гродно был выявлен днем 19 июля в Минске.
Сотрудников ГАИ привлекла маршрутка, которая на улице Бобруйской набирала пассажиров вне остановочного пункта. В ходе разбирательства у инспекторов возникло подозрение, что водитель нетрезв.
Мужчина 1969 года рождения был доставлен в наркологический диспансер, где подозрения подтвердились. Результат медицинского освидетельствования — 1,73 промилле.
В отношении водителя составлен административный протокол. Под ответственность попало и должностное лицо, ответственное за допуск водителя к управлению транспортным средством,