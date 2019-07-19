Лукашенко поздравил Урсулу фон дер Ляйен с избранием главой Еврокомиссии

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Урсулу фон дер Ляйен с избранием на должность председателя Европейской комиссии.

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Назначение фон дер Ляйен состоялось 16 июля, она вступит в должность в конце октября, когда закончатся полномочия нынешнего главы Еврокомисии Жана-Клода Юнкера.

60-летняя Урсула фон дер Ляйен стала первой женщиной во главе высшего исполнительного органа Евросоюза. До назначения она с 2013 года занимала пост министра обороны Германии и была первой женщиной, возглавившей оборонное ведомство этой страны.

В своем поздравлении Александр Лукашенко высказал уверенность, что «богатый профессиональный опыт и личные качества» Урсулы фон дер Ляйен «будут способствовать укреплению исторической роли Евросоюза по консолидации стран на основании общих ценностей, среди которых мир, независимость и устойчивое развитие».

Президент Беларуси рассчитывает «на дальнейшее углубление политического диалога и наполнение новым практическим содержанием двустороннего сотрудничества» между Беларусью и Евросоюзом в торговой, инвестиционной и гуманитарной отраслях.

Лукашенко выразил надежду на возможность «совместного обсуждения вопросов международной повестки дня, направленных на построение безопасного и уверенного будущего в Европе».