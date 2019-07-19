«Слуцк» победил «Энергетик-БГУ», а «Неман» и «Гомель» сыграли вничью

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Двумя матчами 19 июля начался второй круг чемпионата Беларуси по футболу в высшей лиге.

В Минске «Энергетик-БГУ» принимал «Слуцк» и потерпел поражение — 0:1. На 14-й минуте гол забил ивуарийский форвард «Слуцка» Седрик Халеб Куадио.

«Гомель» играл в гостях у гродненского «Немана» и добился лишь ничьей — 1:1. На 68-й минуте отличился бразильский нападающий гомельчан Нивалдо, а на второй компенсированной ко времени второго тайма минуте счет с пенальти сравнял кыргызстанский легионер «Немана» Гулжигит Алыкулов.

«Неман» с 84-й минуты играл в меньшинстве после удаления за две желтые карточки полузащитника Алексея Легчилина. «Гомель» не может одержать победу уже 12 матчей подряд.

Два матча 16-го тура будут сыграны 20 июля, еще один — 21 июля, три матча с участием команд, занятых в еврокубках, перенесены на 30 октября.
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Тэги: футбол-Беларусь Персона: Гулжигит Алыкулов Седрик Халеб Куадио Алексей Легчилин Нивалдо

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