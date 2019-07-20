Туристов оштрафовали на 950 евро за кофе на мосту в Венеции

Полиция оштрафовала двоих туристов из Германии за приготовление кофе на ступенях моста Риальто.

Источник: Comune Venezia

Правонарушение заметил один из прохожих и сообщил полицейским, передает Би-би-си .

Мэр Венеции Луиджи Бруньяро назвал этих туристов «невежливыми людьми» и заявил, что гости города обязаны его уважать. «Благодаря местной полиции их накажут и заставят покинуть город», — добавил он.

Жители Венеции давно высказывают недовольство большим количеством туристов — за год город посещают порядка 30 млн человек. В связи с этим там ввели ряд ограничений. В частности, гостям Венеции запрещается устраивать пикники в общественных местах.