Туристов оштрафовали на 950 евро за кофе на мосту в Венеции

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Полиция оштрафовала двоих туристов из Германии за приготовление кофе на ступенях моста Риальто.

Источник: Comune Venezia

Правонарушение заметил один из прохожих и сообщил полицейским, передает Би-би-си.

Мэр Венеции Луиджи Бруньяро назвал этих туристов «невежливыми людьми» и заявил, что гости города обязаны его уважать. «Благодаря местной полиции их накажут и заставят покинуть город», — добавил он.

Жители Венеции давно высказывают недовольство большим количеством туристов — за год город посещают порядка 30 млн человек. В связи с этим там ввели ряд ограничений. В частности, гостям Венеции запрещается устраивать пикники в общественных местах.
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Тэги: Италия Германия-Италия туристы штраф Персона: Луиджи Бруньяро Город: Венеция

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