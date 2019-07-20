Генпрокурор Украины отреагировал на заявление Зеленского по делу Шеремета
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко отреагировал на заявление президента Владимира Зеленского по случаю третьей годовщины убийства журналиста белорусского происхождения Павла Шеремета.
«Вчера заслушал очередной ежеквартальный отчет начальника Нацполиции и начальника уголовного розыска по делу об убийстве Павла Шеремета. Допрошены сотни лиц. Проверены десятки тысяч. Привлечены иностранные специалисты. Есть горячие версии. Делается все возможное. Пиару здесь не место», — написал Луценко в социальной сети «Фейсбук».
Ранее президент Украины заявил о намерении заслушать доклады силовиков о ходе расследования убийства журналиста.
Шеремета взорвали в автомобиле в центре Киева. От полученных травм он скончался в машине скорой помощи. Национальная полиция Украины возбудила уголовное дело по статье «Умышленное убийство».
Сегодня на месте убийства прошла акция «Кто убил Павла? 3 года без ответа», организованная его друзьями и коллегами. На Северном кладбище под Минском по предложению Белорусской ассоциации журналистов у могилы Шеремета также собрались его друзья и коллеги.