Генпрокурор Украины отреагировал на заявление Зеленского по делу Шеремета

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Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко отреагировал на заявление президента Владимира Зеленского по случаю третьей годовщины убийства журналиста белорусского происхождения Павла Шеремета.

«Вчера заслушал очередной ежеквартальный отчет начальника Нацполиции и начальника уголовного розыска по делу об убийстве Павла Шеремета. Допрошены сотни лиц. Проверены десятки тысяч. Привлечены иностранные специалисты. Есть горячие версии. Делается все возможное. Пиару здесь не место», — написал Луценко в социальной сети «Фейсбук».

Ранее президент Украины заявил о намерении заслушать доклады силовиков о ходе расследования убийства журналиста.

Шеремета взорвали в автомобиле в центре Киева. От полученных травм он скончался в машине скорой помощи. Национальная полиция Украины возбудила уголовное дело по статье «Умышленное убийство».

Сегодня на месте убийства прошла акция «Кто убил Павла? 3 года без ответа», организованная его друзьями и коллегами. На Северном кладбище под Минском по предложению Белорусской ассоциации журналистов у могилы Шеремета также собрались его друзья и коллеги.

Сюжет: Убийство Павла Шеремета
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Тэги: Генпрокуратура Украина дело Шеремета убийство Шеремета Персона: Павел Шеремет Владимир Зеленский Юрий Луценко Город: Киев

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