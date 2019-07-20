В метро Петербурга порезали двоих украинцев

Полиция задержала 36-летнего дагестанца, ранившего ножом инвалидов по слуху и речи в вагоне метро.

Инцидент произошел в вагоне поезда между станциями «Технологический институт» и «Пушкинская». По предварительной информации, пассажир спросил у мужчин, выходят ли они, и не получив ответа, напал на них с ножом, сообщает «Фонтанка» .

Пассажиров охватила паника, они кричали и метались по вагону, но один из очевидцев, 26-летний молодой человек, не побоялся дать отпор вооруженному мужчине, выбил нож и передал дебошира полиции.

Пострадавшие — 33-летние граждане Украины — были доставлены в Мариинскую больницу. Один из потерпевших получил колото-резаную рану живота и ранение в область груди. Другому пострадавшему удар пришелся в грудь, задеты сосуды. Оба перенесли операцию, они находятся в тяжелом состоянии.

Задержанный три года назад приехал в Петербург и работал на стройке, но за неделю до происшествия в метро уволился. За час до произошедшего он устроил скандал в магазине. Прибывшая группа быстрого реагирования выставила его на улицу, но задерживать не стала. После этого он спустился в метро и напал на людей.