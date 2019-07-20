Белорусская метательница копья победила на этапе Бриллиантовой лиги в Лондоне

Татьяна Холодович метнула снаряд на 66.10 м. Второе место заняла Кейси-Ли Барбер из Австралии, третье — немка Кристин Хуссонг.

Наша легкоатлетка уже выполнила квалификационный норматив для участия в Олимпиаде-2020. В активе белоруски четвертый результат мирового сезона: на Европейских играх она показала результат 67.22 м.

Бриллиантовая лига — ежегодная серия соревнований по легкой атлетике, организованная Международной ассоциацией легкоатлетических федераций. В этом году она состоит из 14-ти однодневных соревнований, которые проводятся с промежутком от нескольких дней до трех недель. Серия стартовала 3 мая в Дохе и закончится 31 августа в Брюсселе.