Под Светлогорском столкнулись скутер и легковушка. От удара оба загорелись

ДТП с участием легкового автомобиля «Пежо 306» и скутера случилось утром 21 июля в пригороде Светлогорска на трассе Р-149 недалеко от гостиного двора «Маёнтак».

От удара оба транспортных средства загорелись. На скутере ехали мужчина и женщина. Оба они госпитализированы.

На «Пежо» ехала девушка, возвращавшаяся с дачи, сообщает «Ранак» .

«Водитель скутера показал поворот направо, поэтому дочь стала поворачивать налево, — рассказала мама девушки-водителя. — Но он как ехал прямо, так и поехал дальше. И врезался ей в водительскую дверь. Загорелся сам, а от него машина. Это хорошо, что она сообразила вылезть через другую дверь».

В «Пежо» был видеорегистратор, но он сгорел.