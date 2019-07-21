Под Светлогорском столкнулись скутер и легковушка. От удара оба загорелись

/ Происшествия
Просмотров: 249

ДТП с участием легкового автомобиля «Пежо 306» и скутера случилось утром 21 июля в пригороде Светлогорска на трассе Р-149 недалеко от гостиного двора «Маёнтак».

От удара оба транспортных средства загорелись. На скутере ехали мужчина и женщина. Оба они госпитализированы.

На «Пежо» ехала девушка, возвращавшаяся с дачи, сообщает «Ранак».

«Водитель скутера показал поворот направо, поэтому дочь стала поворачивать налево, — рассказала мама девушки-водителя. — Но он как ехал прямо, так и поехал дальше. И врезался ей в водительскую дверь. Загорелся сам, а от него машина. Это хорошо, что она сообразила вылезть через другую дверь».

В «Пежо» был видеорегистратор, но он сгорел.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: ДТП Город: Светлогорск

Другие материалы на эту тему:

По полочкам. Как вести себя, если ваш автомобиль разбил лось?

По полочкам. Как вести себя, если ваш автомобиль разбил лось?

В ДТП под Белоозерском погибли четыре человека, в том числе двое детей

В ДТП под Белоозерском погибли четыре человека, в том числе двое детей

В Дрогичине начальник РОВД сбил школьника

В Дрогичине начальник РОВД сбил школьника

Подробности ДТП, в котором перевернулся автобус Вильнюс – Минск

Подробности ДТП, в котором перевернулся автобус Вильнюс – Минск