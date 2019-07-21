В Гомеле трое парней выпили, угнали «Жигули», попали в ДТП, а потом — в милицию

В оперативно-дежурную службу Железнодорожного РОВД Гомеля в 11:37 19 июля поступило сообщение от угоне автомобиля. Через пятнадцать минут транспортное средство было найдено, а угонщик — задержан.

Владелец «ВАЗ-2106» на короткое время покинул свой автомобиль, оставив ключ в замке зажигания и не закрыв дверь. Как раз в это время мимо проходила компания их трех молодых человек. Все были навеселе. За руль сел гомельчанин 1989 года рождения.

Сразу поехали в супермаркет, на парковке которого попали в ДТП, помяв «Жигулям» переднюю часть. Следующая точка маршрута — автомастерская. Там автомобиль заметил патрулировавший улицы наряд ОМОН, уже получивший ориентировку.