В Гомеле трое парней выпили, угнали «Жигули», попали в ДТП, а потом — в милицию

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В оперативно-дежурную службу Железнодорожного РОВД Гомеля в 11:37 19 июля поступило сообщение от угоне автомобиля. Через пятнадцать минут транспортное средство было найдено, а угонщик — задержан.

Владелец «ВАЗ-2106» на короткое время покинул свой автомобиль, оставив ключ в замке зажигания и не закрыв дверь. Как раз в это время мимо проходила компания их трех молодых человек. Все были навеселе. За руль сел гомельчанин 1989 года рождения.

Сразу поехали в супермаркет, на парковке которого попали в ДТП, помяв «Жигулям» переднюю часть. Следующая точка маршрута — автомастерская. Там автомобиль заметил патрулировавший улицы наряд ОМОН, уже получивший ориентировку.

По факту совершения угона возбуждено уголовное дело, сообщает УВД Гомельского облисполкома. Подозреваемый задержан. Ранее он уже привлекался к ответственности за неуплату алиментов. Сейчас ему светит до пяти лет лишения свободы.
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Тэги: угон Город: Гомель

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