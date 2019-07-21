В Каменной Горке мать несколько раз ударила молотком по голове восьмилетнюю дочь

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37-летняя жительница Минска подозревается в нанесении побоев своей восьмилетней дочери.

О поступлении девочки с сильным кровотечением головы в милицию сообщили медики. По месту жительства девочки в микрорайон Каменная Горка выехала следственно-оперативная группа.

Как сообщает пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, в результате первоначальных мероприятий установлено, что травмировала ребенка мать. По предварительным данным, женщина несколько раз ударила дочь молотком.

Сейчас в квартире семьи работают правоохранители, опрашиваются соседи и родственники, проводятся иные оперативно-следственные действия, направленные на установления обстоятельств происшествия. 

Женщина доставлена в медицинское учреждение для определения ее психического и физического состояния.
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Тэги: пострадал ребенок домашнее насилие Персона: Ольга Чемоданова Город: Минск

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