В Каменной Горке мать несколько раз ударила молотком по голове восьмилетнюю дочь
37-летняя жительница Минска подозревается в нанесении побоев своей восьмилетней дочери.
О поступлении девочки с сильным кровотечением головы в милицию сообщили медики. По месту жительства девочки в микрорайон Каменная Горка выехала следственно-оперативная группа.
Как
Сейчас в квартире семьи работают правоохранители, опрашиваются соседи и родственники, проводятся иные оперативно-следственные действия, направленные на установления обстоятельств происшествия.
Женщина доставлена в медицинское учреждение для определения ее психического и физического состояния.