Противники аккумуляторного завода в Бресте вновь вышли на площадь

21 июля на площади Ленина в Бресте в очередной раз собрались противники аккумуляторного завода. Сегодня в центр города вышло более 150 человек.

Фото Романа Кисляка, из архива

Подобные встречи проходят здесь каждое воскресенье с 25 февраля 2018 года. Как заявила БелаПАН жительница Бреста Ирина, противники завода не намерены прекращать протесты. «Поскольку власти не сделали того, чего мы добиваемся — закрытия или перепрофилирования завода в другое производство», — пояснила она.

По словам брестчанки, это могли бы быть, к примеру, цеха работающих в Бресте электролампового завода или завода «Брестгазоаппарат». Либо, предложила она, можно было открыть здесь новое экологически безопасное производство, например, стеклянной тары.

Также участники встречи обсуждали сообщения о том, что проект аккумуляторного завода под Брестом вновь не прошел государственную экологическую экспертизу. Третье по счету заключение было подписано 19 июля. Однако пока не известно, какая формулировка фигурирует в этом документе.

После встречи на площади противники завода вновь прошли по центральным улицам — Пушкинской и Советской — до кинотеатра «Беларусь».

Во время шествия их снимали на видео сотрудники милиции.