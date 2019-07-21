Скончался водитель скутера, загоревшегося после ДТП под Светлогорском

В больнице скончался 47-летний мужчина, управлявший скутером «Хорс», попавшим утром 21 июля в ДТП под Светлогорском.

Примерно в 09:35 на трассе Р-149 на перекрестке возле гостиного двора «Маёнтак» столкнулись легковой «Пежо 306» и скутер «Хорс». После столкновения скутер воспламенился, огонь охватил и легковой автомобиль.

Водитель «Пежо», 31-летняя женщина, успела покинуть машину через боковое окно. Водитель скутера и ехавшая с ним его супруга были госпитализированы в районную больницу. Оба ехали в мотошлемах.

Как сообщает УВД Гомельского облисполкома, водитель «Пежо» при повороте налево со второстепенной дороги не предоставила преимущество в движении двигавшемуся по главной дороге скутеру.

Ранее в комментарии изданию «Ранак» мать управлявшей «Пежо» женщины рассказала со слов дочери, что «водитель скутера показал поворот направо, поэтому дочь стала поворачивать налево. Но он как ехал прямо, так и поехал дальше. И врезался ей в водительскую дверь».

Фото УВД Гомельского облисполкома