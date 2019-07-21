Скончался водитель скутера, загоревшегося после ДТП под Светлогорском
В больнице скончался 47-летний мужчина, управлявший скутером «Хорс», попавшим утром 21 июля в ДТП под Светлогорском.
Примерно в 09:35 на трассе Р-149 на перекрестке возле гостиного двора «Маёнтак» столкнулись легковой «Пежо 306» и скутер «Хорс». После столкновения скутер воспламенился, огонь охватил и легковой автомобиль.
Водитель «Пежо», 31-летняя женщина, успела покинуть машину через боковое окно. Водитель скутера и ехавшая с ним его супруга были госпитализированы в районную больницу. Оба ехали в мотошлемах.
Как
Ранее в комментарии изданию «Ранак» мать управлявшей «Пежо» женщины рассказала со слов дочери, что «водитель скутера показал поворот направо, поэтому дочь стала поворачивать налево. Но он как ехал прямо, так и поехал дальше. И врезался ей в водительскую дверь».
Фото УВД Гомельского облисполкома