Анну Бонд дисквалифицировали во время заплыва через Босфор

/ Спорт
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21 июля в Стамбуле прошло ежегодное соревнование по заплыву через пролив Босфор. Второй год подряд свои силы на этой дистанции проверяла популярная белорусская инстаблогер Анна Бонд.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Никогда не сдавайтесь!!!

Публикация от АННА БОНД ANNA BOND (@annabondarchuk)

В 2018 году Анна успешно преодолела шесть с половиной километров, разделяющих два берега. В этом тоже проплыла всю дистанцию, но была дисквалифицирована, так как не уложилась в отведенные регламентом два часа.

Тем не менее, Анна получила специальные диплом участника и памятную медаль.

Как заявила Анна Бонд в своей сториз в инстаграм-аккаунте, она намерена переплыть Босфор и в следующем году.
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Тэги: плавание Босфор Персона: Анна Бонд

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