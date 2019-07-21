Анну Бонд дисквалифицировали во время заплыва через Босфор

21 июля в Стамбуле прошло ежегодное соревнование по заплыву через пролив Босфор. Второй год подряд свои силы на этой дистанции проверяла популярная белорусская инстаблогер Анна Бонд.

В 2018 году Анна успешно преодолела шесть с половиной километров, разделяющих два берега. В этом тоже проплыла всю дистанцию, но была дисквалифицирована, так как не уложилась в отведенные регламентом два часа.

Тем не менее, Анна получила специальные диплом участника и памятную медаль.