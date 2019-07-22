Видеофакт. Metallica спела «Группу крови» Цоя 22.07.2019 / 08:25 / Культура Просмотров: 1720 A- A+ Группа исполнила песню Виктора Цоя во время концерта в России. Кадры выступления запечатлели фанаты и выложили видео в соцсетях. На кадрах видно, как группе подпевает весь многотысячный стадион: Оценка: Средняя: 5 ( голосов: 1 )Оценить Подпишитесь на наш канал в Тэги: Metallica Россия-США группа Кино Персона: Виктор Цой Другие материалы на эту тему: Россия и США точат зубы. Получится ли у Минска отсидеться в сторонке? Москва и Вашингтон втягивают Минск в воронку холодной войны Ничего хорошего. Чем грозят Беларуси новые антироссийские санкции США Беларусь может оказаться между молотом и наковальней