Видеофакт. Metallica спела «Группу крови» Цоя

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Группа исполнила песню Виктора Цоя во время концерта в России. Кадры выступления запечатлели фанаты и выложили видео в соцсетях.

На кадрах видно, как группе подпевает весь многотысячный стадион:
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Тэги: Metallica Россия-США группа Кино Персона: Виктор Цой

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