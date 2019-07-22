Министр экономразвития России похвалил Бабича за хорошую работу

Бывший посол России в Беларуси Михаил Бабич, 17 июня назначенный заместителем министра экономического развития РФ, «очень хорошо» делает свою работу, заявил глава ведомства Максим Орешкин.

«Его основная задача — это интеграционные процессы не только с Беларусью, не только с ЕврАзЭс, но и с более широким кругом стран», — сказал Орешкин в интервью радиостанции «Эхо Москвы» .

Главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов, бравший интервью, поинтересовался, не спрашивают ли у министра белорусские коллеги, что делает в его ведомстве Бабич. «Не спрашивают. Он сидит рядом и участвует активно в этих переговорах и сам открыто говорит, что он делает и зачем», — отметил чиновник.

О том, что Бабич продолжит заниматься интеграционной тематикой, в день его назначения в Минэкономразвития заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мы знаем, что у Бабича достаточно высокий уровень экспертизы в этой области, которую он, конечно, сможет использовать на благо ускорения интеграционных процессов, самых различных интеграционных процессов», — сказал пресс-секретарь Владимира Путина.