Министр экономразвития России похвалил Бабича за хорошую работу
Бывший посол России в Беларуси Михаил Бабич, 17 июня назначенный заместителем министра экономического развития РФ, «очень хорошо» делает свою работу, заявил глава ведомства Максим Орешкин.
«Его основная задача — это интеграционные процессы не только с Беларусью, не только с ЕврАзЭс, но и с более широким кругом стран», — сказал Орешкин в интервью радиостанции
Главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов, бравший интервью, поинтересовался, не спрашивают ли у министра белорусские коллеги, что делает в его ведомстве Бабич. «Не спрашивают. Он сидит рядом и участвует активно в этих переговорах и сам открыто говорит, что он делает и зачем», — отметил чиновник.
О том, что Бабич продолжит заниматься интеграционной тематикой, в день его назначения в Минэкономразвития заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мы знаем, что у Бабича достаточно высокий уровень экспертизы в этой области, которую он, конечно, сможет использовать на благо ускорения интеграционных процессов, самых различных интеграционных процессов», — сказал пресс-секретарь Владимира Путина.
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С 24 августа прошлого года по 30 апреля текущего Бабич занимал должность посла РФ в Беларуси и одновременно — спецпредставителя президента России по развитию торгово-экономического сотрудничества с нашей страной. По оценке экспертов, истинной причиной отставки дипломата стали его напряженные отношения с белорусскими властями, и в первую очередь с МИД, которые зачастую выносились в публичную плоскость.