Представитель Беларуси выступил на встрече Движения неприсоединения в Каракасе

Постоянный представитель Беларуси при ООН Валентин Рыбаков принял участие в министерской встрече Координационного бюро.

Как сообщает пресс-служба МИД, Рыбаков представил позицию Беларуси в отношении перспектив сотрудничества государств как внутри Движении неприсоединения, так и в контексте совместного реагирования на внешние вызовы и угрозы.

Представитель Беларуси также сделал заявление от имени европейской региональной группы в составе бюро министерской встречи, подчеркнув важную роль страны в содействии продвижению мира и безопасности в своем регионе.

На полях заседания состоялись двусторонние встречи Рыбакова с делегациями ряда государств и высокими представителями принимающей стороны.

По завершении встречи государствами был принят итоговый документ, а также декларация в поддержку норм и принципов международного права и устава ООН.

Движение неприсоединения — международное политическое объединение, которое насчитывает 120 государств-участников, созданное на принципах неучастия в военных блоках и совместного противодействия односторонним подходам.