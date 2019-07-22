Представитель Беларуси выступил на встрече Движения неприсоединения в Каракасе

/ Политика
Просмотров: 45

Постоянный представитель Беларуси при ООН Валентин Рыбаков принял участие в министерской встрече Координационного бюро.

Как сообщает пресс-служба МИД, Рыбаков представил позицию Беларуси в отношении перспектив сотрудничества государств как внутри Движении неприсоединения, так и в контексте совместного реагирования на внешние вызовы и угрозы.

Представитель Беларуси также сделал заявление от имени европейской региональной группы в составе бюро министерской встречи, подчеркнув важную роль страны в содействии продвижению мира и безопасности в своем регионе.

На полях заседания состоялись двусторонние встречи Рыбакова с делегациями ряда государств и высокими представителями принимающей стороны.

Лукашенко: влияние Чавеса на объединение стран Движения неприсоединения солидно, но преувеличивать его не надо

По завершении встречи государствами был принят итоговый документ, а также декларация в поддержку норм и принципов международного права и устава ООН.

Движение неприсоединения — международное политическое объединение, которое насчитывает 120 государств-участников, созданное на принципах неучастия в военных блоках и совместного противодействия односторонним подходам.
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Движение неприсоединения Беларусь-Венесуэла Персона: Валентин Рыбаков Город: Каракас

Другие материалы на эту тему:

«Ситуация не очень хорошая». Беларусь сократила нефтедобычу в Венесуэле

«Ситуация не очень хорошая». Беларусь сократила нефтедобычу в Венесуэле

«Для нас это потерянные деньги». Чего Беларусь может лишиться в Венесуэле

«Для нас это потерянные деньги». Чего Беларусь может лишиться в Венесуэле

Венесуэльский облом. Как рухнули надежды Лукашенко на Эльдорадо

Венесуэльский облом. Как рухнули надежды Лукашенко на Эльдорадо

Венесуэла вернет Беларуси многомиллионные долги железом

Венесуэла вернет Беларуси многомиллионные долги железом