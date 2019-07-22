Минчанка, которая ударила восьмилетнюю дочь молотком, помещена в Новинки

Подозреваемую задержали и поместили в РНПЦ психического здоровья в Новинках.

По данным СК, 38-летняя женщина ударила девочку несколько раз молотком по голове утром 21 июля в своей квартире. Отец пострадавшей услышал крики, выбежал из соседней комнаты и остановил супругу.

Девочку госпитализировали. Ее состояние оценивается как крайне тяжелое.

В отношении матери возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 147 Уголовного кодекса — причинение тяжких телесных повреждений заведомо малолетнему.