Минчанка, которая ударила восьмилетнюю дочь молотком, помещена в Новинки

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Подозреваемую задержали и поместили в РНПЦ психического здоровья в Новинках.

По данным СК, 38-летняя женщина ударила девочку несколько раз молотком по голове утром 21 июля в своей квартире. Отец пострадавшей услышал крики, выбежал из соседней комнаты и остановил супругу.

Девочку госпитализировали. Ее состояние оценивается как крайне тяжелое.

В отношении матери возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 147 Уголовного кодекса — причинение тяжких телесных повреждений заведомо малолетнему.
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Тэги: телесные повреждения пострадал ребенок Город: Минск

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